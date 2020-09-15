По факту разгерметизации газовой магистрали вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района полиция Киевщины открыла уголовное производство, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Сообщения о взрывах и запахе газа поступило в полицию в начале первого часа ночи.
На месте происшествия работали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отдела полиции, кинологи, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, руководство полиции Киевщины, спасатели и аварийные службы.
В течение часа специалисты аварийной службы ликвидировали утечку газа. Жертв и пострадавших нет. Поставка электроэнергии в населенные пункты восстановлена.
Предварительная причина аварии - разгерметизация газопровода.
Сейчас полиция обеспечивает охрану места происшествия и поддерживает публичную безопасность и порядок на месте аварии.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 292 Уголовного кодекса Украины.
В рамках досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз и установлены все причины и обстоятельства, которые привели к разгерметизации газовой трубы.
Напомним, 15 сентября около 00:20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев-Запад Украины).
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