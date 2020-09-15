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Сегодня, 15 сентября, около 00:20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев-Запад Украины), который обслуживается Боярским производственным линейным управлением магистральных газопроводов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 1:10 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет.

К работам привлекалось 57 человек и 18 единиц техники, из них от ГосЧС - 21 человек и 5 единиц техники.

По состоянию на 7:00 15 сентября к проведению работ привлечено 6 человек и 4 единицы техники Боярского производственного линейного управления магистральных газопроводов.
ForUm

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