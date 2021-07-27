также в разделеМир
В ФРГ произошел взрыв на химзаводе, людей просят не открывать окна 9
СМИ: Авиадиспетчер, который сажал самолет с Протасевичем, убежал из Беларуси 34
В Европе цена на газ подскочила до $450 24
В РФ заблокировали сайт Навального 13
Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился четырьмя объектами 16
Шамана, который собирался «выгнать» Путина, отправили на принудительное лечение 9
В Чехии не хотят вакцинироваться от коронавируса 23% населения 9
На Олимпиаде обнаружили 148 больных COVID-19 12
Во Франции утвердили «паспорта здоровья» и обязательную вакцинацию медиков 10
В Арктике нашли водоросли, которые могут вырабатывать компонент бензина 25
В Японии начали испытания таблеток от коронавируса 20
В мире количество случаев COVID-19 превысило 194,8 миллиона 10
США могут ввести новые санкции против Беларуси 9
В штате Колорадо обнаружили чуму 21
Новое наводнение обрушилось на Бельгию 64
В Хорватии в результате ДТП с автобусом погибли 10 человек 18
В Никарагуа арестовали всех потенциальных кандидатов в президенты 12
Трамп покритиковал Байдена за Северный поток-2 19

В России, в Пермском крае на востоке европейской части страны, произошел взрыв и возгорание на магистральном газопроводе «Уренгой - Центр 2» российского газового монополиста «Газпром», сообщают российские агентства.

По словам местных властей и спасательных служб, люди и дома не пострадали, разгерметизированный участок трубы отделили, сейчас газ из нее заканчивает выгорать. Пожарные также тушат возгорание сухой травы в месте прорыва, сообщает Радио Свобода.

В компании «Газпром трансгаз Чайковский», которая отвечает за эту часть газопровода, заявили, что газ подают потребителям параллельными газопроводами в полном объеме.

Это уже третий за последние месяцы прорыв магистральных газопроводов «Газпрома», ведущих из месторождений в Уренгое.

В июне «Газпром» подтвердил значительная утечка метана из-за проблем с газопроводом «Уренгой - Центр 1» в Татарстане. Перед тем, в мае, во время плановых работ на газопроводе «Уренгой - Петровск» в Башкортостане тоже произошел значительная утечка метана.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги