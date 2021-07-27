В России, в Пермском крае на востоке европейской части страны, произошел взрыв и возгорание на магистральном газопроводе «Уренгой - Центр 2» российского газового монополиста «Газпром», сообщают российские агентства.

По словам местных властей и спасательных служб, люди и дома не пострадали, разгерметизированный участок трубы отделили, сейчас газ из нее заканчивает выгорать. Пожарные также тушат возгорание сухой травы в месте прорыва, сообщает Радио Свобода.

В компании «Газпром трансгаз Чайковский», которая отвечает за эту часть газопровода, заявили, что газ подают потребителям параллельными газопроводами в полном объеме.

Это уже третий за последние месяцы прорыв магистральных газопроводов «Газпрома», ведущих из месторождений в Уренгое.

В июне «Газпром» подтвердил значительная утечка метана из-за проблем с газопроводом «Уренгой - Центр 1» в Татарстане. Перед тем, в мае, во время плановых работ на газопроводе «Уренгой - Петровск» в Башкортостане тоже произошел значительная утечка метана.