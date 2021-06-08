Оператор ГТС Украины сообщает о разгерметизации на участке газопровода-отвода диаметром 500 мм «Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы» без возгорания вблизи села Клузов Ивано-Франковской области.

По данным пресс-службы, ЧП произошло в 12:40 8 июня.

Пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы прекращения газоснабжения в близлежащих населенных пунктах нет, этот инцидент также не влияет на транзит газа в ЕС.

Сейчас поврежденный участок газопровода полностью локализован, на месте инцидента работает ремонтная бригада. Опасность для населенных пунктов вблизи отсутствует.

Детали инцидента и его причины устанавливаются и будут сообщены в ближайшее время.