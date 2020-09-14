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Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

 

Документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.

Доходы бюджета планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года). Расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн.

Среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн, потребительская инфляция - 7,3%, государственный долг к ВВП - 64,6%.

Проект государственного бюджета рассчитан на обменном курсе 29,1 гривни за доллар.

Правительство утвердило порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что Украина во время встречи советников в «нормандском формате» не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан на допросе в Государственном бюро расследований заявил, что не имеет никаких данных о совершении украинскими должностными лицами противоправных действий в пользу другого государства. 

Богдан заявляет, что его допрашивали в Государственном бюро расследований по делу «вагнеровцев». 

Внучка первого премьера Украины и члена делегации в ТКГ Витольда Фокина Мария Фокина рассказала, как и зачем познакомила своего деда с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро № 825-IX, который Верховная Рада приняла 25 августа 2020

Сегодня, 14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных сил Вооруженных сил Украины три стратегических бомбардировщика Воздушных сил США В-52Н снова пролетели в воздушном пространстве Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года «О Стратегии национальной безопасности Украины».

По факту умышленного убийства двух мужчин в Никополе полиция открыла уголовное производство.

По состоянию на утро 14 сентября в Украине обнаружено 156 797 случаев COVID-19, за последние сутки – 2462.
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