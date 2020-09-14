Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что Украина во время встречи советников в «нормандском формате» не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина», передает Украинская правда.

«Никаких обязательств от украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах не было. И это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента», - сказал глава ОП.

По словам Ермака, украинская сторона только «проинформировала» других участников встречи о наличии постановления, которым хотят внести изменения в уже принятое постановление о местных выборах.

«Мы только проинформировали коллег по «нормандской» встрече, что депутатом от «Слуги народа» Александром Качурой еще 28 июля зарегистрировано постановление об изменениях (в постановление о местных выборах). И это постановление есть и в ближайшее время оно будет вынесено в зал Верховной Рады, где будет решаться его судьба», – сказал Ермак.

Напомним, 11 сентября представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин заявил, что в Берлине на переговорах политсоветники стран «нормандской четверки» стороны согласовали, что украинский парламент рассмотрит изменения в постановление о выборах на оккупированном Донбассе.

Костин подтвердил слова заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, который по итогам встречи ТКГ заявил, что Верховная Рада рассмотрит постановление, «которое корректирует постановление, принятое 15 июля».