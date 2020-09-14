Сегодня, 14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных сил Вооруженных сил Украины три стратегических бомбардировщика Воздушных сил США В-52Н снова пролетели в воздушном пространстве Украины, сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

«В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности. Такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины, являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России.

«Стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ», – сказано в сообщении.