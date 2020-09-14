также в разделеПолитика
Комитет рекомендует Раде принять закон о разведке
Кабмин утвердил порядок проведения выборов 7
Гетманцев: Минфин не консультировался с Радой по госбюджету-2021 6
Тихановкая: Договоренности Лукашенко и Путина не будут иметь законной силы 20
Богдана допрашивали в ГБР по делу «вагнеровцев» 30
У Зеленского появились вопросы к Петрашко 21
ГБР: Богдан заявил, что не имеет никаких подтверждений возможной госизмены чиновников 23
Долгачев: Новые партии вслед за Медведчуком повторяют тезис про опытных политиков 48
Медведчук: Рецепт спасения украинской экономики – восстановление торгово-экономических связей с Россией и странами СНГ 53
Кулеба зовет Сийярто встретиться на Закарпатье 16
Фокин попал в ТКГ после того, как внучка познакомила его с Ермаком 34
Ермак: Украина не обещала менять постановление о местных выборах 23
ЦИК: Проголосовать на местных выборах смогут даже жители красных карантинных зон 18
ОПЗЖ обвиняет Ахметова и мэра Мариуполя в нападениях из-за их страха потерять власть 120
МИД осудил проведение «выборов» в оккупированном Крыму 21
Разумков исключил роспуск Рады 24
Глава Черниговской ОГА подал в отставку 18
Фокин не придет на заседание комитета Рады 16

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро № 825-IX, который Верховная Рада приняла 25 августа 2020. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Реализация положений меморандума и указанного соглашения позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый.

Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также определяет меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи. Предусмотренные меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционировании рынка газа.

Указанные Меморандум и Кредитное соглашение Украины и ЕС заключили 23 июля текущего года в Брюсселе. Подписанию документов предшествовало принятие Европейским советом решения о выделении «исключительной» макрофинансовой помощи странам Европейской политики соседства и расширения в условиях кризиса COVID-19 объемом 3 млрд евро, в рамках которого Украина получила наибольший пакет помощи в размере 1,2 млрд евро.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
5467 грн.
9
Теги