По факту умышленного убийства двух мужчин в Никополе полиция открыла уголовное производство, сообщает пресс-служба облглавка.
Для задержания подозреваемого в убийстве по Днепропетровской области введена полицейская спецоперация.
14 сентября около 6:00 неизвестный доставил в городскую больницу Никополя двух мужчин со смертельным огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Принимаются все меры для установления обстоятельств происшествия и задержанию подозреваемого.
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