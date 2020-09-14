Внучка первого премьера Украины и члена делегации в ТКГ Витольда Фокина Мария Фокина рассказала, как и зачем познакомила своего деда с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом певица рассказала в программе «Світське життя».



«Вы знаете, я сама лично познакомила своего дедушку с Андреем Ермаком. Потому что это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим», - сказала она Кате Осадчей.

Фокина утверждает, что дедушка не знал, что она дружит с руководителем ОП.

«Он не знал, что Андрей Ермак это мой хороший друг детства. И Андрюше как раз нужна была помощь с ситуацией», - сказала она.

По словам певицы, взгляды Ермака и Фокина относительно Донбасса похожи.

«У дедушки всегда были амбиции. Он – серый кардинал. Всегда по ту сторону камеры, не любит интервью, прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей – ну, с Андреем Борисовичем, – как они могут закончить эту войну», - сказала Фокина, добавив, что дружит с Ермаком с 18-ти лет. «Видимся довольно часто даже сейчас», – сказала она.

Напомним, 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Позже Фокин оскандалился, заявив в интервью изданию «Страна»: «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса».

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам.