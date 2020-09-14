также в разделеПолитика
Ермак: Украина не обещала менять постановление о местных выборах 13
ЦИК: Проголосовать на местных выборах смогут даже жители красных карантинных зон 15
ОПЗЖ обвиняет Ахметова и мэра Мариуполя в нападениях из-за их страха потерять власть 38
МИД осудил проведение «выборов» в оккупированном Крыму 19
Разумков исключил роспуск Рады 23
Глава Черниговской ОГА подал в отставку 16
Фокин не придет на заседание комитета Рады 16
СБУ открыла производство по делу о преждевременном задержании вагнеровцев 26
Зеленский пообещал назвать владельцев танкера Delfi 41
Венедиктова: ГБР проводит экспертизы по делу «пленок Ермака» 37
В Берлине не определились с датой саммита лидеров «нормандской четверки» 33
Посол Украины направил в МИД Беларуси ноту о нарушении Венской конвенции 35
Аксенов обвинил Украину в экоциде и пугает трибуналом 22
Партия Медведчука после местных выборов только укрепит свои позиции 117
«Слуга народа» рассмотрит на заседании кадровые перестановки 17
В «Слуге народа» оценили вероятность отмены местных выборов 26
Политические репрессии в отношении Медведчука – это попытка власти завоевать симпатии радикальных «патриотов» 37
Адвокаты: Против Порошенко открыли еще 15 дел 30

Внучка первого премьера Украины и члена делегации в ТКГ Витольда Фокина Мария Фокина рассказала, как и зачем познакомила своего деда с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом певица рассказала в программе «Світське життя».


«Вы знаете, я сама лично познакомила своего дедушку с Андреем Ермаком. Потому что это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим», - сказала она Кате Осадчей.

Фокина утверждает, что дедушка не знал, что она дружит с руководителем ОП.

«Он не знал, что Андрей Ермак это мой хороший друг детства. И Андрюше как раз нужна была помощь с ситуацией», - сказала она.

По словам певицы, взгляды Ермака и Фокина относительно Донбасса похожи.

«У дедушки всегда были амбиции. Он – серый кардинал. Всегда по ту сторону камеры, не любит интервью, прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей – ну, с Андреем Борисовичем, – как они могут закончить эту войну», - сказала Фокина, добавив, что дружит с Ермаком с 18-ти лет.  «Видимся довольно часто даже сейчас», – сказала она. 

Напомним, 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Позже Фокин оскандалился, заявив в интервью изданию «Страна»: «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса».  

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1529 грн.
6
Теги