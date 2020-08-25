также в разделеЭкономика
НБУ отнес банк «Аркада» к категории проблемных 10
Криклий заявил о восстановлении речного транспорта 24
МВФ планирует продолжить сотрудничество с Украиной 28
Украинские АЗС подняли цены на топливо 61
Шмыгаль спрогнозировал курс гривни на конец года 33
АМКУ начал дело против Roshen 25
В Украине резко упало сельхозпроизводство 70
С начала карантина число безработных в Украине возросло на 67% 15
Второй морской порт в Украине передали в концессию 71
В Минфине рассказали, во сколько обойдется повышение «минималки» 13
Минэкономики снизило прогноз урожая зерна 25
Кабмин отменил спецобязательства для Нафтогаза по продаже газа населению 51
НАБУ говорит, что вернуло государству 1,5 миллиарда 50
План доходов госбюджета не выполнен на 38 миллиардов 20
Против продажи подали гостиницы «Днепр» подали 4 одинаковых иска 16
В Минэкономики согласовали предельные объемы экспорта пшеницы 14
Украина снова ввела пошлины на уголь и топливо из РФ 47
Нацбанк выделил 14 банкам почти 5 миллиардов рефинансирования 17

Верховная Рада приняла закон «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и ЕС как Кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как Заемщиком и Нацбанком Украины как Агентом Заемщика и ЕС как Кредитором». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.

Согласно закону, Верховная Рада постановляет ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором, совершенный 23 июля 2020 в Брюсселе, который вступает в силу с даты его ратификации, и Кредитное соглашение между Украиной как Заемщиком и Национальным банком Украина как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 млн евро), совершенное 23 июля 2020 в г. Брюсселе, которая вступает в силу с даты получения Европейским Союзом официального уведомления от Украины о то, что все конституционные и юридические требования для вступления в силу этой Кредитным соглашением выполнено.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Проект закона зарегистрирован под № 0063.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги