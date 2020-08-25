Верховная Рада приняла закон «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и ЕС как Кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как Заемщиком и Нацбанком Украины как Агентом Заемщика и ЕС как Кредитором». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.

Согласно закону, Верховная Рада постановляет ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором, совершенный 23 июля 2020 в Брюсселе, который вступает в силу с даты его ратификации, и Кредитное соглашение между Украиной как Заемщиком и Национальным банком Украина как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 млн евро), совершенное 23 июля 2020 в г. Брюсселе, которая вступает в силу с даты получения Европейским Союзом официального уведомления от Украины о то, что все конституционные и юридические требования для вступления в силу этой Кредитным соглашением выполнено.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Проект закона зарегистрирован под № 0063.