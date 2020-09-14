Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года «О Стратегии национальной безопасности Украины».

Указ № 392/2020 подписан в понедельник, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Документ вводит в действие решение СНБО от 14 сентября 2020 года «О Стратегии национальной безопасности Украины» и утверждает соответствующую стратегию.

Стратегия национальной безопасности и обороны Украины разработана по поручению президента Украины. Она определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности, в частности: приоритеты национальных интересов Украины и обеспечения национальной безопасности, цели и основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности; текущие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности и национальным интересам Украины с учетом внешнеполитических и внутренних условий; основные направления внешнеполитической деятельности государства для обеспечения ее национальных интересов и безопасности; направления и задачи реформирования и развития сектора безопасности и обороны; ресурсы, необходимые для ее реализации.

В Стратегии определено, что Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность - наивысшая социальная ценность.

Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной Украины, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой свяжут судьбу их дети и внуки.

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности:

- сдерживание - развитие оборонных и возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;

- устойчивость - способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;

- взаимодействие - развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами, США, прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетами национальных интересов определяются: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в рамках международно признанной государственной границы Украины; общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала; защиту прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

В Стратегии учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, что связано с кризисными явлениями в мировой экономике, появлением новых факторов, влияющих на состояние международной среды безопасности, распространением болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стратегия национальной безопасности Украины является основой для разработки других документов стратегического планирования, которые будут определять пути и инструменты ее реализации Стратегии человеческого развития, Стратегии военной безопасности Украины, Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины, Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Стратегии экономической безопасности, стратегии энергетической безопасности, Стратегии экологической безопасности и адаптации к изменению климата, стратегии биобезопасности и биологической защиты, Стратегии информационной безопасности, Стратегии кибербезопасности Украины, Стратегии внешнеполитической деятельности, Стратегии обеспечения государственной безопасности, Стратегии интегрированного управления границами, Стратегии продовольственной безопасности и Национальной разведывательной программы.