Министерство финансов не планирует повышать налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), но имеет другие источники для наполнения доходной части бюджета.

Об этом на пресс-конференции сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Укринформ.

«Налоги для ФЛП поднимать не планируем. Средства - это борьба с теневыми схемами на налоговой таможни, а также повышение эффективности ее работы. В течение последних месяцев есть существенное повышение эффективности по НДС. Мы считаем, что эта практика, если она будет продлена в следующем году, что позволит обеспечить необходимые доходные источники», - сказал Марченко.

Как ранее сообщал ForUm,14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.

Доходы бюджета планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года). Расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн.

Среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн, потребительская инфляция - 7,3%, государственный долг к ВВП - 64,6%.