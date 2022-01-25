Участники акции движения «SaveФОП» прорвали ограждение возле здания Верховной Рады, сообщает Укринформ.

Так, около двух тысяч митингующих сломали забор и пытаются штурмовать здание парламента.

Их сдерживают несколько сотен правоохранителей.

Между участниками акции и правоохранителями происходят столкновения.

Журналистов и народных депутатов не выпускают из здания Верховной Рады.

Участники акции движения SaveФЛП зажгли файеры под Верховной Радой со сцены, которую они там установили ранее.

Перед зданием Рады в несколько рядов выстроились правоохранители. Между линиями полицейских оказались около 30 митингующих, их стали оттуда выталкивать. Полицейские прибывают, некоторых участников акции начали забирать.

Митингующие также зажгли дымовые шашки.

Напомним, 25 января под зданием украинского парламента началась акция движения «SaveФЛП» под названием «Власть, принимай или уходи!», участники которой протестуют против тотальной фискализации, то есть использования кассовых аппаратов.

Согласно законодательству, с 2022 года почти все ФЛП обязаны использовать кассовые аппараты. В частности, 1 января 2022 года истек срок отсрочки действия закона об обязательном применении регистраторов расчетных операций (РРО), так называемых кассовых аппаратов, для ФЛП, являющихся плательщиками единого налога второй-четвертой групп. Его отсрочили в декабре 2020 года после акций протестов предпринимателей, которые жаловались на невозможность вести бизнес с использованием кассовых аппаратов во время карантинных ограничений. Тогда депутаты прислушались к требованиям предпринимателей.

В то же время 17 декабря 2021 года депутаты провалили голосование за то, чтобы отсрочить обязательное применение кассовых аппаратов. «За» соответствующий законопроект № 6376 проголосовали только 102 депутата при необходимых 226.

Движение «#SaveФЛП» – украинское общественное движение, участники которого выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продолжения для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.