Новый 2022 год только недавно начался, однако для украинцев уже истекает срок уплаты некоторых налогов. Речь идет о налогах еще за прошлый 2021 год, которые нужно успеть уплатить до 1 февраля. То есть фактически у граждан остался один день, чтобы их своевременно уплатить и избежать штрафных санкций.

Итак, до 1 февраля нужно успеть заплатить следующие налоги:

акцизный налог за декабрь 2021 (п. 57.1 ст. 57 и п.п. 222.1.1 п. 222.1 ст. 222 Налогового кодекса Украины);

единый налог для плательщиков четвертой группы за IV квартал 2021 года (п.п. 295.9.2 п. 295.9 ст. 295 НКУ);

земельный налог и/или арендную плату за земельные участки государственной или коммунальной собственности (аренды земель граждан это не касается) за декабрь 2021 (п. 287.3 и п. 287.4 ст. 287 НКУ);

налог на добавленную стоимость за декабрь 2021 года (п. 57.1 ст. 57 и п. 203.2 ст. 203 НКУ);

авансовый взнос налога на недвижимое имущество (кроме земельного участка) для юридических лиц за IV квартал 2021 года (п.п. "б" п.п. 266.10.1 п. 266.10 ст. 266 НКУ);

авансовый взнос по транспортному налогу для юридических лиц за IV квартал 2021 года (п.п. "б" п.п. 267.8.1 п. 267.8 ст. 267 НКУ).

Кроме того, некоторые пользователи также должны оплатить рентную плату:

за пользование недрами при добыче углеводородного сырья за декабрь 2021 года (п. 257.5 ст. 257 Налогового кодекса Украины);

за транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам за декабрь 2021 года (п. 257.5 ст. 257 НКУ);

за транзитную транспортировку по трубопроводам аммиака по территории Украины за декабрь 2021 года (п. 257.5 ст. 257 НКУ).

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