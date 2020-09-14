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«Европейская солидарность» требует публичной позиции президента Зеленского по делу «вагнеровцев». Об этом народный депутат Владимир Арьев заявил во время акции под Верховной Радой за создание ВСК по делу, сообщили ForUm’у в пресс-службе политсилы.

Также он отметил, что «Европейская солидарность» потребует на согласительном совете завтра во время открытия сессии дать слово родственникам погибших или их представителям.

«Мы будем требовать проведения закрытого заседания ВР с участием президента Зеленского, чтобы он объяснил народным депутатам что случилось? Почему операция, которая должна была завершиться 25 июля, было сначала отложена, а потом сорвана? И что произошло в его кабинете и после этого? Он должен ответить как Верховный Главнокомандующий», - добавил Арьев.

Как сообщалось, 9 сентября нардеп Владимир Арьев сообщил, что Шевченковский суд обязал Службу безопасности открыть производство по статьям 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) относительно председателя Офиса президента Андрея Ермака.

18 августа журналист Юрий Бутусов написал, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что задержание в Беларуси наемников ЧВК Вагнера якобы было спецоперацией украинских спецслужб, которая провалилась из-за утечки информации из офиса Президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что считает информацию о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, которая была сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у главы государства, спланированной дезинформационной кампанией.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой «вагнеровской спецоперации» являются обычным фейком, первоисточником которого больше недели назад было именно российское издание.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков частной военной компании Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб
ForUm

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