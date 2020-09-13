СБУ открыла производство по делу о преждевременном задержании боевиков ЧВК Вагнера. Об этом депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко написал в Telegram.

«Я написал депутатское обращение по расследованию разглашения данных, которое привело к преждевременному задержанию 33 бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси. В ответ на этот запрос мне сообщили, что Главное следственное управление СБУ уже начало досудебное расследование», — написал он.

Согласно сообщению Гончаренко, уголовное производство открыто по статье «разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования».

Как сообщалось, 9 сентября нардеп Владимир Арьев сообщил, что Шевченковский суд обязал Службу безопасности открыть производство по статьям 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) относительно председателя Офиса президента Андрея Ермака.

18 августа журналист Юрий Бутусов написал, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что задержание в Беларуси наемников ЧВК Вагнера якобы было спецоперацией украинских спецслужб, которая провалилась из-за утечки информации из офиса Президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что считает информацию о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, которая была сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у главы государства, спланированной дезинформационной кампанией.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой «вагнеровской спецоперации» являются обычным фейком, первоисточником которого больше недели назад было именно российское издание.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков частной военной компании Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.