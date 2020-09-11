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В Кремле рассчитывают, что помощники глав государств нормандского формата сегодня в Берлине обсудят отмену инспекции боевиками украинских позиций возле Шумов. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

«То, что не состоялась (инспекция украинских позиций), - это, конечно, плохо, это вызывает сожаление. Я уверен, что будет возможность у помощников обсудить причины, по которым эта инспекция не состоялась», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что любой очный диалог помощников глав государств нормандского формата по теме урегулирования на Донбассе важен. «Диалог важен, и еще более важна результативность подобных разговоров. Мы знаем, что чаще всего они приобретают характер пустого по содержанию и по результативности общения. Будем надеяться, что на этот раз все-таки какие-то ощутимые результаты мы сможем констатировать», - сказал Песков.

Как ранее сообщал ForUm, 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместном патрулировании в районе поселка Шумы Донецкой области при участии представителя ОБСЕ.

У Зеленского заявили, что юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон. 

После этого главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин отменил свой приказ об обстреле позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка.

10 сентября в Офисе президента заявили, что согласованного в рамках подгруппы безопасности ТКГ «одноразового инспектирования» в районе поселка Шумы не произойдет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

В тот же день российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Шумы.
ForUm

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