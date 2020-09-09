Участники консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы проведут совместную инспекцию в районе населенного пункта Шумы под Горловкой при участии представителя координатора от ОБСЕ. Соответствующая договоренность была достигнута 9 сентября в ходе внеочередного заседания ТКГ в формате видеоконференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

«ОБСЕ в очередной раз подтвердила несостоятельность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября», – говорится в сообщении.

«Это факт изложен в нашем отчете от 5 сентября этого года», - подчеркнул глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

«Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей», - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Напомним, на этой неделе боевики несколько раз анонсировали обстрел позиции ВСУ возле поселка Шумы под Горловкой. Они утверждают, что украинская армия якобы «обустраивает новые траншеи» вопреки условиям перемирия.

В штабе Операции объединенных сил эту информацию опровергли. Кроме того, наблюдатели СММ ОБСЕ подтвердили отсутствие изменений в районе населенного пункта Шумы с 5 июля. Об этом также говорится в соответствующем отчете ОБСЕ, опубликованном на официальном сайте организации.