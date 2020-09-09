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Участники ТКГ проведут инспекцию в районе Шумов на Донбассе 452

Главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин отменил свой приказ об обстреле позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы. Об этом 9 сентября сообщается на его сайте.

Пушилин пояснил свое решение тем, что украинская сторона согласилась на проведение инспекции укреплений в Шумах.

«Если по итогам проведения совместной инспекции будет установлено, что украинская сторона допустила нарушения дополнительных мер (по усилению режима прекращения огня) в части продвижения своих позиций вблизи населенного пункта Шумы и не будет их устранять, мы самостоятельно уничтожим указанные позиции», – пригрозил он.

Сегодня участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместном патрулировании в районе поселка Шумы Донецкой области при участии представителя ОБСЕ.

5 сентября главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин потребовал, чтобы с 8:00 7 сентября украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта, поскольку они якобы установлены «незаконно». Он заявлял, что российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы. В ОБСЕ заявляли, что украинские военнослужащие не обустраивали траншеи вблизи поселка Шумы Донецкой области после объявления перемирия.

22 июля ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

Перемирие длилось больше 40 дней. 6 сентября российско-террористические войска обстреляли позиции ВСУ вблизи Красногоровки Донецкой области, ранения получил один военнослужащий. Также был открыт прицельный огонь недалеко от Причепиловки Луганской области. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

 
ForUm

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