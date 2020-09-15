Сегодня, 15 сентября, около 11:40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник О. Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В. Залевский, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Оба раненых доставлены в больницу Торецка, их состояние стабильное, удовлетворительное.
По данным штаба, Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.
«Продолжается полное расследование этого события и всех его обстоятельств. По информации, которой располагаем состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным. Вся информация была доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме. Кстати, поэтому столь важен вопрос тотального разминирования, которое именно Украина постоянно поднимает в рамках и минского и нормандского форматов», – сказано в сообщении.
Напомним, сегодня, 15 сентября, в районе населенного пункта Водяное на Приазовье во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время