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Сегодня, 15 сентября, около 11:40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник О. Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В. Залевский, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Оба раненых доставлены в больницу Торецка, их состояние стабильное, удовлетворительное.

По данным штаба, Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.

«Продолжается полное расследование этого события и всех его обстоятельств. По информации, которой располагаем состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным. Вся информация была доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме. Кстати, поэтому столь важен вопрос тотального разминирования, которое именно Украина постоянно поднимает в рамках и минского и нормандского форматов», – сказано в сообщении.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в районе населенного пункта Водяное на Приазовье во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
ForUm

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