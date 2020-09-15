Советники лидеров нормандского формата 11 сентября в Берлине обсуждали посещение представителями СЦКК «серой зоны» возле населенного пункта Шумы, а не инспекцию позиций Вооруженных сил Украины. Об этом вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщает УНИАН.



«Первый миф, который я сегодня хочу, чтобы было понятно, что он не соответствует действительности - это миф о том, что должна была быть инспекция на украинских боевых позициях. Это неправда, даже об этом не было речи», - подчеркнул Резников.

При этом, он напомнил, что РФ обвинила украинскую сторону в якобы нарушении режима прекращения огня, поскольку украинские военные якобы копают траншеи в населенном пункте Шумы. «По докладу посла Чевика, во время заседания Трехсторонней контактной группы, было зафиксировано, что такого нарушения с 5 июля не происходило. Они фиксировали это благодаря беспилотным летательным аппаратам, с космических спутников», - сказал Резников.

Кроме того, вице-премьер добавил, что траншея, о которой заявляла РФ, находится в так называемой «серой зоне», и не находится на боевых позициях украинских войск. «Далее шло обсуждение, и в качестве исключения, доказывание, что доверять выводам СММ ОБСЕ нужно, было проговорено, с согласованием с госпожой Хайди Грау... что в качестве исключения будет сделано расследование с возможностью на месте прийти в «серую зону» и посмотреть, там ли свежо раскопана траншея или она уже старая», - подчеркнул Резников.

Он подчеркнул, что речь не шла о посещении боевых позиций ВСУ. Речь шла о посещении совместно в режиме СЦКК, - в том формате, котором оно есть, в присутствии представителей ОБСЕ, посещение этого города в серой зоне. Поэтому, ни о какой инспекции боевикам украинских боевых позиций речь не шла, - заявил Резников.

По его словам, украинская сторона согласилась на такое посещение «серой зоны» в Шумах.

Как ранее сообщал ForUm, 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместном патрулировании в районе поселка Шумы Донецкой области при участии представителя ОБСЕ.

У Зеленского заявили, что юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

После этого главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин отменил свой приказ об обстреле позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка.

10 сентября в Офисе президента заявили, что согласованного в рамках подгруппы безопасности ТКГ «одноразового инспектирования» в районе поселка Шумы не произойдет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

В тот же день российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Шумы.