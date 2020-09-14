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Ситуация в Шумах на Донбассе, где должна была пройти инспекция позиций ВСУ, сыграла на руку Украине. Об этом рассказал в эфире телеканала «Украина 24» член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

«Инспекция в Шумах – давайте судить по результату. Кроме моей уязвленной национальной гордости – результат все-таки позитивный. Инспекция не состоялась, переговоры прошли на фоне нарушения перемирия той стороной, и ОБСЕ это видела. ОБСЕ очень раздраженно восприняла эту ситуацию, потому что боевики фактически обвинили ОБСЕ в профнепригодности и необъективности, потому что она говорила, что там нет никаких объектов, а боевики на этом настаивали», — сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместном патрулировании в районе поселка Шумы Донецкой области при участии представителя ОБСЕ.

У Зеленского заявили, что юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон. 

После этого главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин отменил свой приказ об обстреле позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка.

10 сентября в Офисе президента заявили, что согласованного в рамках подгруппы безопасности ТКГ «одноразового инспектирования» в районе поселка Шумы не произойдет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

 
ForUm

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