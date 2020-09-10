Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает открытие производства СБУ относительно его роли в спецоперации по «вагнеровцам» пиаром.

Об этом он заявил в комментарии LB.ua.

«Действующее процессуальное законодательство предоставляет любому человеку механизм внесения в ЕРДР сведений на основе любой информации. Этим процессуальным механизмом часто пользуются политики в пиар-целях, чтобы заявить в телеэфирах о якобы открытом уголовном производстве. Никакой реальной перспективы, реального содержания в такой активности нет», - сказал он.

Ермак убежден, что целью создания такого процессуального механизма была защита прав потерпевших лиц от бездействия следственных органов, которые могли игнорировать реальные правонарушения.

«Однако циничное его использования политиками ради агитационной деятельности дискредитирует этот процессуальный механизм. Все уполномоченные лица, которые реально допущены к информации о деятельности специальных служб нашего государства, уже неоднократно опровергали ложные сообщения в СМИ о некой «операции» с вагнеровцами. Сказать что-то больше уже просто нельзя, потому что все уже сказано», - резюмировал Ермак.

Как сообщалось, 9 сентября нардеп Владимир Арьев сообщил, что Шевченковский суд обязал Службу безопасности открыть производство по статьям 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) относительно председателя Офиса президента Андрея Ермака.

18 августа журналист Юрий Бутусов написал, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что задержание в Беларуси наемников ЧВК Вагнера якобы было спецоперацией украинских спецслужб, которая провалилась из-за утечки информации из офиса Президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что считает информацию о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, которая была сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у главы государства, спланированной дезинформационной кампанией.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой «вагнеровской спецоперации» являются обычным фейком, первоисточником которого больше недели назад было именно российское издание.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков частной военной компании Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.