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Украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром – министром экономики Юлией Свириденко прибыла во Францию, сообщили ForUm'у в пресс-службе ОП.

В рамках подготовки запланированного визита в Украину президента Франции Эммануэля Макрона украинская делегация с участием заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы и министра инфраструктуры Александра Кубракова проведет ряд встреч, в частности с министром экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мером, с целью предметного обсуждения финансового и двустороннего экономического сотрудничества.

Кроме того, в пределах геополитического трека руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и в.и. о. первого заместителя главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе народный депутат Андрей Костин примут участие во встрече политических советников лидеров стран Нормандского формата.
ForUm

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