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В понедельник, 31 января, в Офисе президента состоится встреча делегаций Украины и Республики Польша с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран, сообщили ForUm'у в пресс-службе ОП.

Польская делегация прибыла в Украину во исполнение договоренностей, достигнутых во время визита президента Зеленского в Республику Польша 20-21 января 2022 года.

Украинскую делегацию на переговорах возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак, делегацию Польши – государственный секретарь Канцелярии президента Республики Польша – руководитель Бюро по международной политике Якуб Кумох. В переговорах в частности примут участие министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик.

В ходе встречи будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в экономике, энергетике и инфраструктуре.
ForUm

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