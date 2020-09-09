Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, которая находится в СИЗО в Минске, является подозреваемой по уголовному делу о призывах к захвату власти, сообщила изданию Tut.by адвокат задержанной Людмила Казак.

Это дело ранее открыли в отношении всех членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции: их вызывали на допросы в Следственный комитет Беларуси. Соответствующая статья 361 Уголовного кодекса Беларуси в различных пунктах предусматривает до трех или до пяти лет тюрьмы.

«Статус у нее подозреваемой», - сообщила адвокат. По ее словам, Колесникова стала первой из лидеров Совета с таким статусом.

Защитница смогла встретиться с Колесниковой в СИЗО, где она сейчас находится.

«С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий еще не произошло», - сказала Казак.

В квартире Колесниковой сегодня прошли обыски. Люди в масках заявили журналистам, что являются представителями силовых структур, а в здании проходят следственные мероприятия.

Напомним, 7 сентября белорусская оппозиция заявила о похищении Марии Колесниковой в центре Минска.

8 сентября члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов попали на территорию Украины после всех необходимых процедур на границе.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, Мария Колесникова осталась на территории Беларуси, а два члена Координационного совета - Иван Кравцов и Антон Родненков - не выезжали из Беларуси добровольно, их выдворили оттуда силой.

Впоследствии также стало известно, что член президиума оппозиционной Координационного совета Колесникова при попытке вывоза ее в Украине порвала свой паспорт, что сделало невозможным ее въезд в другую страну. После этого пограничники задержали ее.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что Родненков и Кравцов попали на территорию нашей страны после всех необходимых процедур на границе.