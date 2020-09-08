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Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова задержана и может находиться в Мозырском пограничном отряде.

Об этом сообщил во время пресс-конференции член Координационного совета Беларуси Антон Родненков, сообщает Укринформ.

«По непроверенной информации, она (Мария Колесникова. - Ред.) находится в Мозырском пограничном отряде», - сказал он.

При этом Родненков добавил, что точное местонахождение Колесниковой неизвестно, поскольку белорусские власти отказываются предоставлять эту информацию.

Родненков добавил, что у Колесниковой не было сомнения в том, покидать ли Беларусь.

«Когда я услышал первые слова Марии (во время организации переезда из Беларуси в Украину. - Ред.), я понял, что она в прекрасной форме, она была бодрой, в ней чувствовалась энергия, сразу стало понятно, что на нас с Иваном пытались повлиять, создать впечатление, что Мария в чем-то сомневается... На самом деле ее действия четко показали, что никаких сомнений и желания покидать Беларусь у нее нет», - рассказал Родненков.

Кравцов рассказал, что в нейтральной зоне с ним в автомобиле ехало двое сотрудников спецслужб, которые передали белорусскому пограничнику паспорта Марии Колесниковой и Антона Родненкова.

По словам Кравцова, Колесникова порвала свой паспорт, покинула машину и проехала в сторону Беларуси.

Кравцов также рассказал, что после этого их начали «заманивать обратно», просили съехать на обочину и, вероятно, хотели развернуть в сторону Беларуси, однако им с Родненковым удалось проехать на украинскую сторону.

Напомним, в Госпогранкомитете (ГПК) Беларуси подтвердили, что оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов покинули территорию республики и оказались на территории Украины, а Мария Колесникова была задержана.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что членов Координационного совета Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно выдворили из Беларуси.
ForUm

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