также в разделеМир
Координационный совет Беларуси: Власть начала открыто использовать террор
Ученые: Питание влияет на смертность от коронавируса 6
В МВД Беларуси заявили, что не задерживали оппозиционерку Колесникову 12
СМИ: ЕС введет санкции против 31 чиновника из Беларуси 10
За сутки в Беларуси задержали более 600 человек 14
Из-за коронавируса в Израиле в 40 городах ввели комендантский час 31
В Германии предложили ввести новые санкции против РФ 15
В мире число заболевших COVID-19 перевалило за 27 миллионов человек 10
В Минске на Марш единства вышло 100 тысяч человек 27
Резня в Британии: один человек скончался, еще семеро ранены 55
МИД Литвы: ЕС должен оказать «конкретную помощь» белорусской оппозиции 17
Выборы в США: Буттиджич вошел в штаб Байдена 17
В Минск начали стягивать военную технику перед Маршем единства 52
Российские врачи хотят исследовать состояние Навального 21
Премьер-министр Польши встретится с Тихановской 11
На Японию обрушился мощный тайфун 17
МИД Литвы: ЕС должен оказать "конкретную помощь" белорусской оппозиции 70
Тихановская не намерена участвовать в новых выборах президента Беларуси 84

В Беларуси члена Координационного совета Марию Колесникову утром 7 сентября неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на свою читательницу Анастасию, на глазах которой все и произошло.

По словам Анастасии, случилось все около 10:05 возле Национального художественного музея. Анастасия шла от проспекта Независимости в сторону музея, услышала стук каблуков, обернулась и увидела Марию Колесникову.

«Я ее видела вживую до этого, поэтому узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью «Связь» на борту и сзади была марка «Соболь». Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают», — рассказала Анастасия.

Снять происходящее на телефон девушка не решилась, поскольку была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат.

Телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10.13 сказал, что Мария одна была в центре города по делам. В 11 часов телефон Родненкова стал недоступен.

«Где находятся Мария и Антон, я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым», — сказал член Координационного совета Максим Знак.

Позже Максим Багрецов вышел на связь, с ним все хорошо.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги