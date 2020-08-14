Ранее задержанных в Беларуси граждан России, членов ЧВК «Вагнер», вернули на родину. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на генпрокуратуру РФ.

В соответствии с ходатайством генпрокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, 32 россиянина, которые были ранее задержаны в Белоруссии, в настоящее время уже прибыли в Россию.

Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории этой республики, добавили там.

«Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран. Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», - заявили в Генпрокуратуре.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера«. Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Отмечалось, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».

Задержанные в Беларуси россияне заявили, что их целью визита был транзитный поезд. Они утверждают, что должны были лететь в Латинскую Америку.

По словам Лукашенко, «вагнеровцы» были направлены в Беларусь специально.

Беларусь выдаст Украине задержанных под Минском бойцов российской частной военной компании «Вагнер» в случае доказательства Киевом их причастности к преступлениям на Донбассе, заявлял Лукашенко.

Офис генерального прокурора 11 августа 2020 обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек.