Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Беларуси о передаче членов ЧГК Вагнера России несправедливым и не соответствующим дружественным межгосударственным отношениям.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях. Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было. А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины — прежде всего Украины — демонстративно отдать третьей стороне», — написал Зеленский.

Он добавил, что несмотря на имеющиеся договоренности о сугубо юридическом и чисто объективном подходе к оценке этого дела, вагнеровцев все же выдали России. Офис Генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных в Украину. Всем этим лицам, среди которых девять украинских граждан, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации. Белорусская сторона оставила обращение без ответа.

Президент заявил, что считает такое решение, «мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи».

Зеленский написал, что последствия этого решения будут трагическими. И вагнеровцы все равно вернутся к своей привычной жизни — «распространению войны». И добавил, что избежать ответственности никто не сможет.

Напомним, задержанных под Минском 32 бойцов ЧВК Вагнера власти Беларуси передали РФ.