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Президент Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины вместо Василия Бурбы.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы госулдарства.

В то же время Офис президента поблагодарил Бурбу. «Он проявил свою высокую эффективность и профессионализм и сделал немалый вклад в улучшение ситуации безопасности в Украине», – говорится в сообщении.

В то же время Офис президента приветствует назначение Буданова на эту должность. «Смена начальника Главного управления разведки Министерства обороны связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности», – подчеркнули в ОП.

Буданов является офицером ГУ разведки Министерства обороны.
ForUm

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