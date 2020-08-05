Президент Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины вместо Василия Бурбы.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы госулдарства.

В то же время Офис президента поблагодарил Бурбу. «Он проявил свою высокую эффективность и профессионализм и сделал немалый вклад в улучшение ситуации безопасности в Украине», – говорится в сообщении.

В то же время Офис президента приветствует назначение Буданова на эту должность. «Смена начальника Главного управления разведки Министерства обороны связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности», – подчеркнули в ОП.

Буданов является офицером ГУ разведки Министерства обороны.