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СМИ: Колесникова на границе порвала паспорт, чтобы не выезжать из Беларуси 279

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО № 1 на Володарского, сообщил отец Марии Александр Колесников, передает TUT.BY.

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — сказал Колесников.
Напомним, 7 сентября белорусская оппозиция заявила о похищении Марии Колесниковой в центре Минска.

8 сентября члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов попали на территорию Украины после всех необходимых процедур на границе.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, Мария Колесникова осталась на территории Беларуси, а два члена Координационного совета - Иван Кравцов и Антон Родненков - не выезжали из Беларуси добровольно, их выдворили оттуда силой.

Впоследствии также стало известно, что член президиума оппозиционной Координационного совета Колесникова при попытке вывоза ее в Украине порвала свой паспорт, что сделало невозможным ее въезд в другую страну. После этого пограничники задержали ее.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что Родненков и Кравцов попали на территорию нашей страны после всех необходимых процедур на границе.

 
ForUm

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