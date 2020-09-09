В Минске пропал еще один член Координационного совета Максим Знак.

Как сообщает TUT.BY, телефон Максима Знака недоступен, он успел написать коллегам из Координационного совета, что кто-то пришел в штаб Бабарико, где он находился, и слово «маски». «В 8.30 у Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу «похоже, кто-то к нам пришел», отключился и написал слово «маски». Сейчас он недоступен», - рассказал пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Глебов. Вероятно, белорусский оппозиционер был задержан неизвестными силовиками. Очевидцам удалось сфотографировать людей в масках рядом с Максимом Знаком на парковке у штаба.

По словам адвоката Знака Дмитрия Лаевского, делом занимается Следственный комитет Беларуси. «Следственный комитет проводит процессуальные действия, причины и поводы неизвестны. Сейчас у Максима Знака дома планируется обыск», - сказал Лаевский.

В штаб прессу не пускают, но в помещении находятся люди, которые, судя по всему, что-то ломают. К штабу приехал Максим Богрецов, но у него тоже нет никакой информации, кроме предположения, что Максима Знака доставили в штаб из дома.

Напомним, 7 сентября белорусская оппозиция заявила о похищении Марии Колесниковой в центре Минска.

8 сентября члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов попали на территорию Украины после всех необходимых процедур на границе.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, Мария Колесникова осталась на территории Беларуси, а два члена Координационного совета - Иван Кравцов и Антон Родненков - не выезжали из Беларуси добровольно, их выдворили оттуда силой.

Впоследствии также стало известно, что член президиума оппозиционной Координационного совета Колесникова при попытке вывоза ее в Украине порвала свой паспорт, что сделало невозможным ее въезд в другую страну. После этого пограничники задержали ее.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что Родненков и Кравцов попали на территорию нашей страны после всех необходимых процедур на границе.