Минская милиция заявляет, что не задерживала члена президиума Координационного совета, оппозиционерку Марию Колесникову. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома, передает УНИАН.

В свою очередь официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании члена президиума КС.

Напомним, в Беларуси члена Координационного совета Марию Колесникову утром 7 сентября неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.