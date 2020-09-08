Пропавшие в понедельник в Минске члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу Беларуси и сейчас находятся в Украине, сообщило в Телеграме государственное информагентство «БелТА». Марию Колесникову, которая была с ними, задержали.

«Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», - говорится в сообщении.

Агентство сослалось на телеграм-канал белорусского Агентства телевизионных новостей АТН. Там было опубликовано видеообращение Кравцова, записанное 2за несколько минут до прорыва границы».

По данным Интерфакса, всех троих на границу доставили из СИЗО сотрудники белорусских спецслужб, но Колесникову задержали при попытке пересечь границу.

«Ни Антон Родненков, ни Иван Кравцов, ни Мария Колесникова не планировали отъезд за границу. Были категорически против. На границе они оказались после задержания. Вероятно, их доставили туда из СИЗО и так же, как Ольгу Ковалькову принудили покинуть страну», - сказал источник.

Он также допустил, что спецслужбы могли инсценировать попытку Колесниковой незаконно пересечь границу.

«Скорее всего имела место инсценировка, такая провокация, в рамках которой Колесникову и задержали», - сказал источник.

Колесникова, Кравцов и Родненков в настоящее время недоступны. При попытке дозвониться Родненкову отвечает автоответчик на украинском языке. В ответ на попытки дозвониться до Колесниковой срабатывает автоответчик одного из российских мобильных операторов.

Ранее во вторник в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что границу с Украиной пересекли все три оппозиционера.

«Подтверждаем, что эти лица действительно проходили пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» на белорусско-украинской границе», - сказал представитель ГПК Антон Бычковский.

Напомним, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова перестала выходить на связь в понедельник утром. Случайная свидетельница, видевшая ее в центре Минска, рассказала TUT.BY, что политика задержали мужчины в штатском и в масках, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Сообщалось, что Кравцов и секретарь совета Родненков поехали к Колесниковой домой и тоже перестали выходить на связь. В совете предположили, что всех троих задержали.

В милиции Минска заявили, что не в курсе задержаний Колесниковой и ее соратников. Родственники Колесниковой подали в МВД заявление о ее исчезновении, в милиции вечером в понедельник сказали, что начали ее разыскивать.

Бывший главный кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская пропала на второй день после выборов, после того, как зашла в здание Центризбиркома. Наутро оказалось, что она находится в Литве и решила воссоединиться с детьми. В ее штабе и в МИД Литвы ее отъезд назвали вынужденным.

Член президиума Координационного совета Павел Латушко уехал из Белоруссии. Сначала он объяснял, что должен встретиться с польскими и литовскими политиками и высокопоставленными чиновниками, чтобы рассказать им, что происходит в Белоруссии. Затем он признал, что его вынудили уехать.

Бывшее доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, которая вошла в президиум Координационного совета, после десяти суток административного ареста также оказалась за границей.