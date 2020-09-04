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Евросоюз не будет вводить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на дипломатические источники.

Инициатором решение не включать Лукашенко в список санкций выступила Германия, ее поддержали руководители Франции и Италии. Берлин и Париж считают, что «при любых обстоятельствах каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми», а санкции это бы усложнили, пишет Die Welt.

Источники в дипломатических ведомствах рассказали, что формального голосования о включении Лукашенко в список санкций пока не было, однако итоги неофициальных переговоров «дали понять», что Евросоюз не пойдет на персональные санкции.

За введение санкций против Лукашенко выступают страны Балтии и Польша, и это затрудняет принятие решения об ограничительных мерах. «Переговоры идут очень трудно, потому что каждый в списке санкций должно быть единогласно одобрен всеми государствами-членами ЕС», - заявил немецкому изданию высокопоставленный источник в Евросоюзе.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. 

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. 
ForUm

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