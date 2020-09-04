Образцы анализов болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, вероятно, отравленного нервно-паралитическим веществом, похожим на российский «Новичок», исчезли с финской лаборатории VERIFIN, пишут в общем расследовании издание The Insider и группа Bellingcat.

Первые исследования финской лаборатории показали, что Гебрева пытались отравить боевым отравляющим фосфорорганическим веществом. Оно запрещено как химическое оружие.

После отравления в марте 2018 года в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стало ясно, что этим веществом может быть разработанный в СССР «Новичок».

Чтобы доказать отравление Гебрева «Новичком», необходимо провести новые тесты с его образцами. Однако лаборатория не смогла ни вернуть их, ни сказать, куда они исчезли.

Покушение на Гебрева произошло в конце апреля 2015 года. Через два месяца образцы анализов отправили в VERIFIN – одну из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия.

Лаборатория должна была хранить материалы в течение пяти лет – до 18 июня 2020.

После покушения в Великобритании на Скрипаля Гебрев предположил, что против него использовали такое ​​же ядовитое вещество. С февраля 2019 предприниматель начал контактировать с финской лабораторией с просьбой продлить срок хранения биоматериалов в связи с продолжением следствия. Письма Гебрева есть в распоряжении The Insider.

Ответы на просьбу о продлении сроков хранения он так и не получил.

1 сентября 2020 прокуратура Болгарии сообщила, что остановила расследование покушения на Гебрева. В противном случае всплыли бы определенные для следствия сроки и дело пришлось бы закрыть.

Согласно данным следствия, подозреваемыми в покушении на Гебрева являются россияне Сергей Федотов, Сергей Павлов и Георгий Горшков. По утверждению группы расследователей Bellingcat, под этими именами могут скрываться офицеры российской военной разведки - генерал-майор Денис Сергеев, Сергей Лютенко и Петр Борисов.

The Insider публикует видео, на котором, вероятно, Денис Сергеев наносит какое-то вещество на ручки автомобиля Гебрева на подземном пакинге.

Сергеев впоследствии мог участвовать в покушении на бывшего начальника кадровой службы ГРУ Сергея Скрипаля, предполагают расследователи.

После отравления российского оппозиционера Алексея Навального его врачи из берлинской клиники «Шарите» запрашивали у болгарских коллег образцы анализов Гебрева. О получении ответа из Болгарии пока неизвестно.