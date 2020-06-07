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Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых в 2018 году отравили в Солсбери, переехали в Новую Зеландию, где проживают под новыми именами.

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленных представителей британского правительства.

По их сведениям, до этого Скрипали более года прожили в тайном месте, которое им обеспечила служба внешнеполитической разведки Великобритании MI6.

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Им удалось выжить.

Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипалей и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

По данным британских правоохранителей, за покушением стоят российские офицеры ГРУ «Александр Петров» и «Руслан Боширов» (настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин).
ForUm

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