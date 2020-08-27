также в разделеМир
В Висконсине третью ночь продолжаются протесты 19
США обвинили россиян в провоцировании ДТП в Сирии 11
Столтенберг призвал Беларусь не использовать НАТО как повод для разгона протестов 17
В Минске ОМОН разогнал митинг, закрыв часть людей в костеле 23
Алексиевич о ситуации в Беларуси: Не обойдется и без Путина 36
США пригрозили РФ санкциями из-за Навального 29
Китай испытает на людях вакцину от коронавируса из насекомых 17
В Беларуси вчера задержали более полусотни митингующих 48
Литва и Польша упрощают въезд для белорусов 26
В мире коронавирусом заболели уже почти 24 миллиона человек 9
РПЦ назначила нового митрополита Белорусской православной церкви 53
Совбез ООН отказался возобновлять санкции против Ирана 23
СМИ: ЕС может ввести санкции против 15-20 человек из Беларуси 49
Грета Тунберг решила вернуться в школу 25
Главы МИД стран Евросоюза обсудят санкции в отношении Беларуси на этой неделе 19
КС Беларуси назвал Координационный совет оппозиции неконституционным 12
В США начали расследование против Trump Organization 19
Кремль не видит повода для уголовного расследования отравления Навального 23

Лечащие российского оппозиционера Алексея Навального германские врачи запросили у болгарских коллег данные об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева. Об этом пишет издание Der Spiegel, которое совместно с группой Bellingcat провело свое расследование, передает Ліга.net.

По мнению журналистов, медики из клиники Charité в Берлине могли предположить, что обоих отравили похожими веществами, куда входят некоторые инсектициды, нервно-паралитические токсины вроде «Новичка» и зарина, а также другие вещества.

Пока что рабочая версия немецких врачей – политика могли отравить каким-то из ингибиторов холинэстеразы (органофосфаты туда также входят).

Весной 2015 года в Болгарии произошло два покушения на бизнесмена Гебрева, в котором власти страны обвинили РФ. Журналисты выяснили, что за покушением стоит ГУ ГШ РФ (бывшее ГРУ). Он занимался поставками оружия в Украину.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин. 

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8191 грн.
31
Теги