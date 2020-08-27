Лечащие российского оппозиционера Алексея Навального германские врачи запросили у болгарских коллег данные об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева. Об этом пишет издание Der Spiegel, которое совместно с группой Bellingcat провело свое расследование, передает Ліга.net.

По мнению журналистов, медики из клиники Charité в Берлине могли предположить, что обоих отравили похожими веществами, куда входят некоторые инсектициды, нервно-паралитические токсины вроде «Новичка» и зарина, а также другие вещества.

Пока что рабочая версия немецких врачей – политика могли отравить каким-то из ингибиторов холинэстеразы (органофосфаты туда также входят).

Весной 2015 года в Болгарии произошло два покушения на бизнесмена Гебрева, в котором власти страны обвинили РФ. Журналисты выяснили, что за покушением стоит ГУ ГШ РФ (бывшее ГРУ). Он занимался поставками оружия в Украину.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.