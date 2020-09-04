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Президент Беларуси Александр Лукашенко внесен в базу данных центра «Миротворец».

«Пособник пророссийских террористов и российских захватчиков. В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины», - указано на сайте.

Также Лукашенко обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, основываясь на словах экс-президента Европейского совета Дональда Туска, который в интервью рассказал, что весной 2014 года Лукашенко предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе.

 Напомним, 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков «Вагнера», задержанных 29 июля.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой «вагнеровской спецоперации» являются обычным фейком, первоисточником которого больше недели назад было именно российское издание.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков частной военной компании Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб
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