Президент Беларуси Александр Лукашенко весной 2014 года предлагал на тот момент премьер-министру Польши Дональду Туску убедить Евросоюз в том, что Лукашенко может возглавить союз Украины и Беларуси. Об этом Туск впервые рассказал в интервью польскому изданию Onet, сообщает Liga.net.

«Помню, раньше я не говорил об этом, о таком событии, когда Минск оказался своего рода посредником между Евросоюзом, Россией и Украиной в те самые жаркие дни украинского кризиса. Мне тогда позвонил Лукашенко, я тогда был премьер-министром, и он прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы, и поддержать его идею о личном союзе Беларуси и Украины с ним в качестве президента обеих стран», - рассказал Туск.

По его мнению, Лукашенко тогда опасался неконтролируемого развития событий в связи с действиями России в Украине, так как втягивание в конфликт Беларуси могло означать его конец.

«Он пытался выяснить, насколько широко поле для его игры, и можно ли втянуть в нее Европу», - считает Туск.

При этом бывший премьер Польши считает, что, независимо от его мотивов, Лукашенко «сыграл положительную роль» в попытках разрешения конфликта на Донбассе. Сегодня, убежден Туск, Лукашенко «потерял... мандат доверия».