Журналист Юрий Бутусов заявил, что его вызвали на допрос по делу вагнеровцев.

«Меня вызвали на допрос по делу о спецоперации по задержанию 28 «вагнеровцев» - по делу, которого официально не существует! Ну что ж, это огромный шаг вперед – ведь первоначально власти заявили, что никакой операции по «вагнеровцам» не было, комментировать нечего, но, наконец-то, здравый смысл возобладал», - написал он в Facebook.

Так, Бутусов приглашен 9 сентября для допроса в качестве свидетеля в Генеральную прокуратуру, к замначальника отдела департамента по военным преступлениям Андрею Ткаченко, старшему группы прокуроров по уголовному делу №42014000000000457 по факту ведения РФ агрессивной войны против Украины.

«Именно в рамках этого большого дела документировали «вагнеровцев», - уточнил журналист.

«Я сообщу всю известную мне информацию по делу, свои подозрения и доводы по тем, кто именно в кабинете президента дал приказ об отмене захвата террористов. Дело о предательстве в Офисе президента удалось сдвинуть с мертвой точки, теперь все, что я писал, будет процессуально закреплено в деле, и если Генпрокуратура и СБУ не проведут следствие, значит, кто-то из прокуроров будет вынужден взять на себя ответственность за сокрытие утечки информации», - написал Бутусов.

По его словам, президент Зеленский, глава ОП Ермак, начальник комитета по разведке Демченко получили информацию, что спецоперация проводится совместно со спецслужбами США, что курирует ее непосредственно сотрудник Т., что в эту операцию вложены немалые ресурсы как украинских так и американских спецслужб. И тем не менее, было принято решение не портить отношения с Россией, не портить отношения с представителем Путина Дмитрием Козаком.

«Уголовное дело это получит свою правовую оценку также, как когда-то получит свою правовую оценку Иловайск. Тайные переговоры с РФ и уступки РФ во время войны - за такое надо нести ответственность. А тем более если есть подозрения в предательстве и работе на российские спецслужбы ряда высших руководителей, принимающих решения в ОП», - резюмировал журналист.

Напомним, 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков «Вагнера», задержанных 29 июля.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой «вагнеровской спецоперации» являются обычным фейком, первоисточником которого больше недели назад было именно российское издание.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков частной военной компании Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.