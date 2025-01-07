Відомий волонтер Олексій Мочанов розкритикував журналіста Юрія Бутусова за поширення неправдивих чуток про ситуацію на фронті, звинувативши його у маніпуляціях. Про це Мочанов заявив на своїй сторінці у соцмережі, пише «Закон і бізнес».

«Бутусов їздить собі фронтом, збирає плітки та чутки, робить стрими та, як завжди, бреше. Ось видав про «Ставку, на якій розбирали ситуацію з 155 бригадою, та Президент взяв все під особистий контроль». Але не було Ставки, це неважко перевірити», – відзначає Мочанов.

За його словами, з Бутусовим вони познайомилися на ефірах відомого політичного телевізійного ток-шоу. Спочатку були опонентами, оскільки Бутусов, не володіючи ситуацією на фронті, публічно критикував Генштаб ЗСУ.

Тож Мочанов, який з 2014 року допомагав фронту і був серед захисників Донецького аеропорту, взяв журналіста з собою на передову влітку 2015-го, щоб показати і розповісти про реалії війни на сході. А згодом вони разом вели цикл програм про військових.

«З того часу почався мій персональний ад. Жах, який час від часу і досі переслідує мене. Бо визволення полонених – це точно не про білий одяг та книжки з глянцевою обкладинкою», – характеризує цю співпрацю Мочанов.

За даними ЗМІ, у перші два роки повномасштабної війни Бутусов не оновлював дані в ТЦК. Уперше з’явився в ТЦК наступного ж дня після ухвалення закону про мобілізацію, який посилив відповідальність за порушення правил військового обліку.

У той же день він оформив відстрочку, як батько трьох неповнолітніх доньок. Відстрочка діє до 11 квітня 2025 року включно.

При цьому раніше, за даними ЗМІ, Бутусов ухилявся від мобілізації, посилаючись на короткозорість через побиття «Беркутом» у грудні 2013 року.

У своїх публікаціях Бутусов обурюється низьким рівнем мобілізації, при цьому сам періодично їздить на війну і фотографується у військовій формі.

Він також схвально оцінював Мінські домовленості, які зрештою призвели до повномасштабного нападу рф на Україну.