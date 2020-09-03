Конституция Украины устанавливает четкое разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную, и президент Украины не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинениям против судей, заявили в Офисе президента в ответ на требования к Зеленскому отреагировать на обвинения против судей Окружного административного суда Киева.

«Президент Украины, согласно полномочиям, которые дает ему Конституция, не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинением против судей. Даже если рассматривать полномочия Президента в пределах теоретической концепции так называемых скрытых полномочий (inherent powers), не выписанных в Конституции, все равно кажется сомнительным требование к Президенту предоставлять такую ​​оценку», - заявили в ОП.

Также президент не может отменять действие презумпции невиновности в отношении отдельных лиц. Как и любой гражданин в государстве, он может поделиться своими впечатлениями об определенной резонансной информации, касающейся открытых данных уголовных производств, но не более.

При этом в ОП отметили, что «взяли к сведению всю информацию о возможных нарушениях закона представителями судебной ветви власти, а также по рассмотрению соответствующих обвинений в Высшем совете правосудия. Надеемся, что расследование такого громкого дела поможет установить все истинные обстоятельства».

11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Вовком. Ранее Окружной административный суд Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Вовку П., Погрибниченку И., Огурцову А., Качуре И.А. и Келеберде В.И. которые якобы были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.