Москва продолжает ждать ответа на запрос Генпрокуратуры РФ в Германию относительно лечения оппозиционера Алексея Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Об этом сообщили в среду в МИД РФ, комментируя заявление правительства ФРГ о том, что Навальный подвергся воздействию вещества из группы «Новичок», сообщает ТАСС.

«Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры», - указали в российском дипведомстве.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».