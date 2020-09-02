Народный депутат Гео Лерос отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского относительно своего исключения из фракции «Слуги народа». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Господин президент, я никогда не был чиновником, не клоун из «95 квартала», не ларьочний решала, мне взяток не дают. Вы всех оболгали как бабка, эта привычка у вас сохранились еще со времен службы пропагандистом олигархов. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку. Вы лучше осторожнее складывайте деньги депутатам в конверты, чтобы ненароком на них не было написано ДТЭК», – отметил он.

«Относительно предателя, запомните мои слова: ваш след в истории - это материалы дела о государственной измене», – подчеркнул нардеп.

Как сообщал ForUm, 1 сентября фракция партии »Слуга народа» в Верховной Раде исключила из своего состава Гео Лероса.

Глава фракции СН Давид Арахамия президент Владимир Зеленский не звонил руководству фракции »Слуги народа» с требованием исключить Лероса.

31 августа Зеленский в выступлении на съезде СН назвал некоторых депутатов «микробами», которые «забыли, зачем их избрали».

2 сентября комментируя исключение Лероса из СН, Зеленский заявил: «У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии».