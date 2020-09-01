В «Слуге народа» собирают подписи за исключение из фракции народного депутата Гео Лерос, сообщила народный депутат Елизавета Ясько.

«Во фракции собирают голоса за исключение Гео Лероса из фракции. Официально заявляю, что я воздержалась. Несмотря на то, что я не всегда согласна с Гео, я не хочу и не буду занимать позицию против Гео Лероса», - написала она в Facebook.

Сам Лерос убежден, что президент Украины Владимир Зеленский приказал собирать подписи за его исключение из фракции после сегодняшней речи. С трибуны парламента нардеп раскритиковал Зеленского и заявил, что тот «не стал воевать со старой системой», а «просто с ней слился».

Как сообщал ForUm 29 марта народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с «пленками». В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.

Правоохранительные органы открыли 5 уголовных производств.

Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.