С сегодняшнего дня, 1 сентября, в Украине повысились минимальная зарплата и минимальная пенсия.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», который Верховная Рада Украины приняла на внеочередной сессии 25 августа 2020, согласно которому с 1 сентября увеличена минимальная заработная плата с 4723 до 5000 гривен.

Кроме того, Такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины.

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

Пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года.

Напомним, что закон о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен был принят 25 августа на внеочередном заседании Верховной Рады.