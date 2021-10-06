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С 1 декабря минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 миллиардов гривен, что позволит планово повысить пенсии с 1 декабря. Повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн.

«Это лишь часть мероприятий по реализации комплексного плана по повышению социальных стандартов для украинцев. Увеличение пенсий, зарплат и социальных выплат происходит и будет происходить на регулярной основе. Это обязанность государства и украинского правительства», – подчеркнул премьер.
ForUm

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